» «قضية الغيطي» تتصدر الصحف الألمانية

23 يناير 2019 - 10:29 ص

سلطت عدة صحف ألمانية الضوء على قضية حبس الإعلامي المصري محمد الغيطي، بتهمة الترويج للفجور، وذلك بعد استضافته عاملاً مثلي الجنس، في برنامجه "صحي النوم" على قناة "ال تي سي"، معقبين أنه رغم أن المثلية الجنسية ليست جريمة إلا أنها من المحرمات في مصر.

وتحت عنوان "12 شهر حبسًا لمذيع مصري بعد مقابلته رجلا مثليا" ذكرت صحيفة، تاجس-انتسيجر، السويسرية، الناطقة بالألمانية، أن محكمة مصرية قضت بالحكم سنة على الإعلامي، محمد الغيطي، وغرامة 3000 جنيه مصري، بتهمة الترويج للمثلية، وذلك بعد استضافته رجلاً مثليًا الجنس في عام 2018.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أنه بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بمراقبة "الغيطي" لمدة سنة واحدة بعد قضاء مدة العقوبة، كما يمكن للغيطي استئناف الحكم والخروج من المحكمة بعد دفع 1000 جنيه مصري حتى صدور حكم جديد بالسجن.

بينما عقبت صحيفة "شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانية، أنه برغم أن المثلية الجنسية ليست جريمة في مصر، إلا أنها تعتبر من المحرمات الدينية.

وأوضح موقع "دويتشه ار تي" الألماني، أن مقدم التليفزيون المصري محمد الغيطي أجرى مقابلة مع عامل مثلي الجنس في برنامجه الحواري، وبالتالي حكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا.

وعلى الرغم من موقفه السلبي تجاه مجتمع المثليين في البلاد، إلا أن المحكمة المحلية في الجيزة ألقت باللوم عليه في الدعاية للشذوذ الجنسي والتحريض على الفسق والفجور وازدراء الدين.

وأشار الموقع إلى أن في عام 2017 أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرر منع ظهور المثليين على شاشات القنوات المصرية.



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