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المرور: تفويج للسيارات بمحور 26 يوليو بسبب الشبورة

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تجرى الإدارة العامة للمرور، عمليات تفويج للسيارات بسبب الشبورة الكثيفة، التى ظهرت بمحور 26 يوليو وشبرا بنها الحر والطريق الدائرى الإقليمى فى تقاطعه مع الصحراوى، منعًا لوقوع الحوادث المرورية لحين تلاشى الشبورة، فيما لم يتم إغلاق سوى طريق إسكندرية الصحراوى بسبب انعدام الرؤية وسط انتشار الخدمات.

وأضاف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أن أعمال التفويج تتم عن طريق تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة، وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة حتى تكون الرؤية واضحة أمام السيارات، لحين وصولهم إلى نهاية الطريق.

وأوضح المصدر، أن رجال الإدارة العامة للمرور يقومون بتجميع السيارات بمدخل الطرق بناء على تعليمات اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، تحسبًا لوقوع حوادث تصادم.

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