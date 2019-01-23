  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:33 ص
بحث متقدم
الشيخ

آل الشيخ يوجه رسالة ساخرة لـ"رئيس الزمالك"

محمود عباس

إسرائيل أرسلت طبيبًا لإنقاذ حياة "أبومازن"

تريكة

"عبد ربه" يعلق على تجاهل "أبو تريكة" لاعتزاله

الشقيقتان السعوديتان

كشف سبب وفاة الشقيقتين السعوديتين فى أمريكا

الإعلامي أحمد موسى

موسى: محافظ الدقهلية بيعمل كارثة يا ريس

بسبب " وقاحة الإعلام".. ترامب يقلل من ظهور "ساندرز"

بسبب "وقاحة الإعلام".. ترامب يقلل من ظهور "ساندرز"

صورة من البث

بث مباشر.. الرئيس يشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ67

صلاح

«صلاح» يغلق حساباته على مواقع التواصل

ساويرس

"ساويرس" يرد على سؤال حول زواجه من 4 سيدات

تركي آل الشيخ

إصدار تراخيص للعزف الموسيقى بالمحلات في السعودية

مصرع شخصين فى مشاجرة مسلحة بقنا

قضايا وحوادث

مشاجرة أرشيفية
مشاجرة أرشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

اليوم.. أولى محاكمة السائق المتسبب في مصرع الطفلة "مليكة"

#

إخلاء سبيل ضابط الشرطة في واقعة مشاجرة المقطم

#

عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

#

مشاجرة بين عائلتين للخلاف على مطب صناعي

اصابة

حوادث مرورية

الطريق الدولى الساحلى

تصادم بين سيارتين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وردت معلومات للواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، يفيد بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين، إثر نشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

وتبين من التحريات أن خلافًا تطور لمشاجرة بين الطرفين، استخدم فيها الأسلحة النارية، وسقط قتيل وأصيب آخران بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى قنا العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "عبد ربه" يعلق على تجاهل "أبو تريكة" لاعتزاله
» «قضية الغيطي» تتصدر الصحف الألمانية
» تفحم شقة سكنية فى المرج
» شاهد.. لبناني يطرد أسرة سورية من خيمة
» أسود تنهش رجلاً حتى الموت
» سر القبض على لاعب الأهلي السابق
» القبض على فنان شهير بتهمة اغتصاب فتاة
» مدرب الأهلي: قد نضم صفقات جديدة خلال ساعات
» رسالة الرعب .. هذا آخر ما كتبه لاعب "كارديف" المختفية طائرته لأصدقائه
» شاهد .. عضلات تامر حسني المفتولة تثير الجدل في وسائل الإعلام
» شاهد .. فيديو نادر لسناء جميل: يوسف شاهين "بِجِح" وفاكر نفسه عبقري

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك