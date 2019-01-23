مصرع شخصين فى مشاجرة مسلحة بقنا

23 يناير 2019 - 10:34 ص

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وردت معلومات للواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، يفيد بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين، إثر نشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

وتبين من التحريات أن خلافًا تطور لمشاجرة بين الطرفين، استخدم فيها الأسلحة النارية، وسقط قتيل وأصيب آخران بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى قنا العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.