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قتلى وجرحى فى تفجير جديد بعفرين السورية

عرب وعالم

انفجار سيارة
انفجار سيارة

وكالات- الدويني فولي

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أفادت مصادر سورية بسقوط قتلى وجرحى فى انفجار سيارة مفخخة قرب مقر لفصيل تابع لأنقرة بمدينة عفرين بمحافظة حلب شمالي سوريا، الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام سورية محلية أن سيارة مفخخة انفجرت أمام مقر ميليشيات "أحرار الشرقية" المدعومة من تركي، في حي المركز الثقافي وسط مدينة عفرين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وإثر الانفجار، ضربت الميليشيات التابعة لتركيا طوقا أمنيا في مكان الحادث، ومنعت دخول المدنيين إلى محيطه، في حين شوهدت سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفيات المدينة.

ويأتي هذا التفجير بعد 3 أيام من انفجار عبوة ناسفة بإحدى حافلات النقل وسط مدينة عفرين، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتزامن هذه التفجيرات مع الذكرى السنوية الأولى لاخول القوات التركية والفصائل الموالية لها إلى مدينة عفرين، في إطار ما عرف وقتها بـ"عملية غصن الزيتون".

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