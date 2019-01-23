بالصور.. اختتام فعاليات الندوة الفلسفية

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اختتم صالون علمانيون الثقافي حلقته الفلسفية الأسبوعية الثلاثاء الماضي تحت شعار "التأويل والجمال عند أومبرتو إيكو".

وألقى الأستاذ الدكتور سامح الطنطاوي المحاضر بجامعتي "روما" و"نابولى" للدراسات الشرقية ومدرس علم الجمال بكلية الآداب جامعة حلوان كلمته حول الظاهرة الجمالية ودراسة فى الفلسفة الايطالية المعاصرة عند أومبرتو إيكو.

وشهدت فعاليات الحلقة العديد من النقاشات والحوارات الفلسفية حول الظاهرة الجمالية عند أومبرتو إيكو ودراسة فى الفلسفة الايطالية المعاصرة وتناول بالأخذ والتحليل تقديم الفلسفة الايطالية المعاصرة مع التركيز على شخصية أومبرتو إيكو بوصفه أحد أهم الفلاسفة الإيطاليين الذين ساهموا بفكرهم فى هذا المجال.

كما شهدت الحلقة الحديث عن أهم الاتجاهات فى الفكر الجمالي الايطالي المعاصر بداية من محاولة بنديتو كروتشه بفلسفة المثالية التى ترى أن العمل الفنى هو حدث من جهة وتعبير وخيال من جهة أخرى إلى دراسة موقف الاتجاهات مع التركيز على دراسة الظاهرة الجمالية في علاقتها بالتأويل.




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