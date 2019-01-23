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"عبد ربه" يعلق على تجاهل "أبو تريكة" لاعتزاله

الرياضة

تريكة
تريكة

عمرو محمد

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أكد حسني عبد ربه، قائد الإسماعيلي، الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا، أنه تجمعه علاقة قوية بمحمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، وزميله في المنتخب .

وقال "عبد ربه" خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "إم بي سي مصر": "عدم تعليق أبو تريكة، على قرار اعتزالي، لا يفرق، لأنه لا يزيدني في شيء أو يقلل مني، أبو تريكة شخص محترم وتربطني بيه علاقة جيدة ".

وشدد: "لا أعلم الظروف التي يمر بها تريكة حاليًا، ولكنه يعلم مدى الاحترام والحب الذي أكنه له".

وواصل: "أصبت بالرباط الصليبي 3 مرات وكانت كبار الأندية على رأسها الأهلي والزمالك تتفاوض لضمي".

وكشف نجم الإسماعيلي السابق عن أن رحيل أحمد فتحي عن الفريق أحزنه كثيرًا، كما نفى وجود خلاف بينه وبين حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب السابق.

وتابع: "لم أحزن على رحيل أي لاعب من الفريق ولكن رحيل فتحي للأهلي أحزنني كثيرًا لأننا كنا متفاهمين مع بعضنا بشكل كبير".

وأضاف: "لا يوجد أي خلاف بيني وبين حسن شحاتة وكان يتعامل معانا كأب".

واختتم عبد ربه تصريحاته قائلاً: "في إحدى بطولات أمم أفريقيا اجتمع حسن شحاتة معي وكان برفقتي كل من ميدو وأحمد حسن وأبو تريكة وبركات ومتعب وأشار لنا إلى أن 2 منا سيجلس احتياطي وكانا أنا ومتعب".

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