  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:25 م
بحث متقدم
بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

ظهور نادر لزوجة "بن سلمان" فى مناسبة علنية

السعد

أشرف السعد لـ"ابنه": "كنت بأكل من الزبالة"

الشرطة المغربية

الداخلية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

البرادعي

البرادعى: أمامنا طريقان الأول للهاوية والثانى للمستقبل

صورة الخبر

مصر تؤجل سداد 6 مليارات دولار للسعودية

صلاح

الكشف عن سبب غلق "صلاح" لـ"تويتر وفيس بوك"

ميت سلسيل

محاكمة قاتل أطفاله بـ"ميت سلسيل"

المنشاوي

لقاء إذاعي نادر للشيخ المنشاوي قبل وفاته بعامين

الشيخ

آل الشيخ يوجه رسالة ساخرة لـ"رئيس الزمالك"

محمود عباس

إسرائيل أرسلت طبيبًا لإنقاذ حياة "أبومازن"

اليوم..

محاكمة قاتل أطفاله بـ"ميت سلسيل"

قضايا وحوادث

ميت سلسيل
ميت سلسيل

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

«قاتل طفليه» يفجر مفاجأة ويكشف عن القاتل الحقيقى

#

غدا.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق "

#

بعد قليل.. مبارك يواجه مرسي في القفص

#

قاتل طفليه بميت سلسيل للمحكمة: "مفيش حد يقتل ولاده"

قتل الاطفال

ميت سلسيل

اطفال ميت سلسيل

تستمع الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع في القضية المتهم فيها محمود نظمى بقتل طفليه "ريان" و"محمد" والمعروفة إعلاميًا بقضية "عصافير الجنة"، والتي حملت رقم 757 كلى شمال الدقهلية والمقيدة برقم 355 جزئي جنايات ميت سلسيل لسنة 2018.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين: هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفي.

وكانت هيئة المحكمة ومحامي المتهم ناقشا مفتش المباحث العميد السيد خشبة، وسماع شهادة الزوجة بعد أن تراجع الأب عن اعترافاته، مؤكدًا أنه اعترف بها تحت التهديد بقتل أهله جميعًا، وأنه تعرض للتسمم داخل محبسه.

وتضمنت الجلسات الماضية عرضًا لاعترافات المتهم التي نشرت من خلال وزارة الداخلية، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبمواجهة المتهم باعترافاته أكد أنه اعترف بها تحت ضغط وتهديده بقتل جميع أفراد أسرته.

وتعالت أصوات والدة المتهم وأشقائه داخل قاعة المحكمة، الأمر الذي اضطر هيئة المحكمة لرفع الجلسة واستكمالها في غرفة المداولة.

وكشف عبد الستار جاد، محامي المتهم بقتل طفليه بميت سلسيل "محمود نظمي" والمعروفة إعلاميًا بقضية "عصافير الجنة" أن شاهد الإثبات العقيد سيد خشبة مفتش مباحث شمال الدقهلية أنكر معرفته بالتسجيلات التي تم تسجيلها للمتهم، مؤكدًا أنه لم يعلم عنها شيئًا.

وأضاف أن الزوجة التي اعتبرت شاهد النفى في القضية أكدت أنها لم تشك في زوجها فيه لحظة أنه ارتكب الواقعة، وأنهما كانا على علاقة طيبة، ولم يكن يتحمل الهواء الطائر على أطفالهما.

وسمحت هيئة المحكمة للزوجة الوقوف مع زوجها داخل غرفة المداولة، وأكد محامي المتهم أن الجلسة القادمة ستكون علنا بقاعة الجلسة في الدائرة الثالثة الجنائية بمحكمة جنايات المنصورة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» غلق مصنع خمور مغشوشة بالشمع الأحمر
» "باسكال" تتزوج "اللحاف" بعد أن وقعت فى غرامه
» العراق يتسلم دبابات من تركة صدام حسين
» "مسعود" يثير الجدل بتغريدة غامضة عن زوجته شيرى عادل
» مروع.. وفاة جندى "كوماندوز" سقط من طائرة تدريب
» "عبد ربه" يعلق على تجاهل "أبو تريكة" لاعتزاله
» «قضية الغيطي» تتصدر الصحف الألمانية
» تفحم شقة سكنية فى المرج
» شاهد.. لبناني يطرد أسرة سورية من خيمة
» أسود تنهش رجلاً حتى الموت
» سر القبض على لاعب الأهلي السابق

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • عصر

    03:06 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك