لقاء إذاعي نادر للشيخ المنشاوي قبل وفاته بعامين

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نادر

المنشاوى

لقاء إذاعي

قبل وفاته

تداول نشطاء مقطع فيديو لتسجيل نادر جدًا عن لقاء إذاعي للشيخ محمد صديق المنشاوي لإذاعة الشعب في الخامس من نوفمبر عام 1967.

وأضاف المنشاوي في لقائه الإذاعي أن من كرم الله عليه أنه نشأ في أسرة كلها حاملة للقرآن الكريم، فالأب والجد والجد الأكبر كلهم من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى العديد من أفراد العائلة في مركز المنشاة بسوهاج.

وأوضح أنه قدم إلى القاهرة مع عم له من العائلة وأتم حفظ ربع القرآن الكريم وهو في سن السادسة من عمره، حيث عاد إلى المنشاة ليتم حفظ القرآن كاملا.

وتابع: أن أول أجر حصل عليه كان عشرة قروش في عام 1931، وهو في الحادية عشرة من عمره، لافتا إلي أن هذا المبلغ في وقتها كان يقيم أسرة.

كما أوضح أن أول أجر تقاضاه في الإذاعة كان 12 جنيهًا، وآخر أجر كان يتقاضاه حتى إجراء الحوار معه كان 25 جنيهًا.

وعن أول سهرة قرآنية رتل فيها القرآن قال المنشاوي إنها كانت في قرية تابعة لمركز إخميم بسوهاج، حيث كان مع والده وهو في الحادية عشرة من عمره.

الفيديو:

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