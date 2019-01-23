» مروع.. وفاة جندى "كوماندوز" سقط من طائرة تدريب

23 يناير 2019 - 11:48 ص

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة جندي من كتيبة 85 اللواء الخاص، أثناء تدريبه، أمس، في دورة صقر"الكوماندوز" بمنطقة تبوك.

وبحسب الفيديو، فقد تعرض الجندي لاختلال مفاجئ خلال تدريبه حيث سقط بطريقة سريعة من الطائرة.

يذكر أن فرق الكوماندوز تضم وحدات المظليين، وقوات الأمن الخاصة، ويمر أفرادها بتدريبات متخصصة في القتال ومواجهة العدو، وأيضًا التدريب على أحدث الخطط والأسلحة العسكرية، وتتبع لتلك القوة عدة وحدات منها الكتيبة 85 وهي نخبة النخبة في تلك الوحدة.

ويتم اختيار المنتسبين للنخبة المهيأة لتنفيذ أصعب المهام، وأدقها، وأكثرها حساسية لتنفذها بسرعة وخفة حركة ودقة متناهية، معتمدين في ذلك على ما تلقوه من تدريب يعتمد بالدرجة الأولى على قوة التحمل ومواجهة الصعاب.

الفيديو: