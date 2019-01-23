عامل يطعن شقيقه لضربه والدتهما فى قليوب

23 يناير 2019 - 11:50 ص

أقدم عامل على طعن أخيه في مشاجرة بينهما إثر تعدى الأخير على والدتهما لرفضها إعطائه أموال للإنفاق منها ولعدم قدرته على إيجاد فرصة عمل.

وردت معلومات للعميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام بوصول «إ.م» عاطل مصابا بجرح طعني بالظهر، تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصاب وشقيقه المدعو «ف» عامل بإحدى الشركات بسبب قيام المصاب بالتعدي الدائم على والدتهما ومطالبته لها بمبالغ مالية لعدم حصوله على عمل، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها شقيقه بالتعدي عليه بالضرب بسكين محدثاً إصابته وفر هارباً.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.