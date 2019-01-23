» غلق مصنع خمور مغشوشة بالشمع الأحمر

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غلق مصنع خمور

الخمور المغشوشة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى الجيزة من ضبط مصنع لإنتاج الخمور المغشوشة فى منطقة بشتيل وقامت المحافظة بتشميع المصنع بالشمع الأحمر، بعد أن تم ضبط 90 كرتونة، تحتوى على 1080 زجاجة داخل المصنع.

ومن جانبه قال اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد للمحافظة، فى بيان، إنه «تم تشميع المحل، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب المحل، كما تم التحفظ على المعدات المستخدمة من مكابس وأدوات تغليف واستيكرات لماركات عالمية بعد ضبط 52 جالون سبرتو أبيض، و6 جالونات سبرتو أحمر وكميات كبيرة من الزجاجات الفارغة، بلاستيكية وزجاجية».

 من جهة ثانية، قال فرج عبدالعاطى، رئيس مركز ومدينة أوسيم، إنه تم ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محلات الجزارة والأسواق، خلال الحملة التى شملت قرى «بشتيل وسقيل والبراجيل»، مشيراً إلى أن الحملة المكبرة شارك فيها ممثلون من مديريات التموين والطب البيطرى والبيئة والإشغالات ورخص المحلات.

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