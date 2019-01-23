الداخلية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

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وكالات- الدويني فولي

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داعش

الداخلية

المغرب،

خلية إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الأربعاء تفكيك "خلية إرهابية" من 13 عنصرًا، ينشطون بمناطق قلعة السراغنة وسلا والدار البيضاء والمحمدية.

ووفقًا لبيان للوزارة، نقلته "وكالة المغرب العربي للأنباء" الرسمية، فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من "تفكيك خلية إرهابية، تتكون من 13 عنصرًا، تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة، من بينهم معتقلان سابقان بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون بكل من قلعة السراغنة وسلا والدار البيضاء والمحمدية، وذلك في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم داعش".

وأضاف البيان أن العملية "أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وأقنعة وكتب تمجد الفكر المتطرف، بالإضافة إلى مخطوط مبايعة الخليفة المزعوم لداعش، وكذا رسالة خطية على شكل وصية تحرض على القتال".

وأشار إلى أن "الأبحاث الأولية أكدت أن عناصر هذه الخلية انخرطوا في الدعاية والترويج للتنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المس بسلامة الأشخاص والنظام العام، تماشيًا مع أجندته التخريبية".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.


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