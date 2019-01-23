نجل شهيد لـ"السيسي": "هاتلي حق بابا من فضلك"

23 يناير 2019 - 01:32 م

طالب ابن الشهيد طلعت عبد الرحمن، بالسماح له بالتحدث أثناء تكريم اسم والده من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ67.

وقال ابن الشهيد مخاطبا الرئيس السيسي: "من فضلك هاتلي حق بابا لحد أما أكبر وأجيبوا بنفسي".

وكرم الرئيس السيسي، أسماء شهداء الشرطة، من خلال منحهم أوسمة الاستحقاق من الدرجة الثانية والثالثة، هذا وتحتفل مصر بالذكرى الـ67 لبطولات رجال شرطة في الإسماعيلية، عندما تصدوا في 25 يناير عام 1952 لقوات الاحتلال الإنجليزي، واستبسلوا لآخر لحظة فى الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزى إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.