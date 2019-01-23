السيسي: "اليوم ده صعب عليا"

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احتفال

السيسي

عيد الشرطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن من يدافع عن مصر شعبها الذي يتقدم للجيش والشرطة، متجهًا بالتحية للشعب المصري واصفًا إياه بالبطل الحقيقي الذي تحمل ما شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بتضحياته بأبنائه وأمور قاسية يتحملها، منوهًا بأنه بالرغم من أن مصر بها 100 مليون، ولكن بفضل الله آمنة ثابتة ومستقرة".

وأضاف خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ67، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، بأن هذا اليوم دائمًا يكون صعب عليه، لكن لقاءه مع أسر الشهداء دائمًا يفاجئه، حيث يتفاجأ بصبر أسر الشهداء، معقبًا: "لم التق مرة أو أسمع كلمة واحدة غير رضا وقبول واستعداد دائم للتضحية، واللى عنده شاب تاني عايز يقدمه لمصر، والبلد اللى أهلها كدا، لم يكن لها إلا أن يتفضل الله علينا إلا بالنصر والستر والسلامة".

ويشهد الرئيس اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ67 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث من المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، عددًا من ضباط الشرطة.

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