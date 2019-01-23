  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:16 م
بحث متقدم
صورة الخبر

البنك الدولى "واثق" فى الإجراءات الإصلاحية بمصر

هنيبعل القذافي

محامية نجل القذافي تكشف آخر تطورات الإفراج عنه

الرئيس السيسي

السيسي: هذا القرار أنقذ مصر من الضياع

بشار يلغي تأشيرات مبعوثي الاتحاد الأوربي..لهذا السبب

بشار يلغى تأشيرات مبعوثى الاتحاد الأوروبى.. لهذا السبب

نجل شهيد

نجل شهيد لـ"السيسي": "هاتلي حق بابا من فضلك"

الرئيس السيسي

الرئيس يبكي خلال احتفالية عيد الشرطة

بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

ظهور نادر لزوجة "بن سلمان" فى مناسبة علنية

السعد

أشرف السعد لـ"ابنه": "كنت بأكل من الزبالة"

الشرطة المغربية

الداخلية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

البرادعي

البرادعى: أمامنا طريقان الأول للهاوية والثانى للمستقبل

السيسي: هذا القرار أنقذ مصر من الضياع

آخر الأخبار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"السيسي" يصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بمواقع التراث العالمي

#

قرار جمهوري بتعيين 101 وكيل بمجلس الدولة

#

بالفيديو.. وزير الري: قلق على المياه

احتفال

السيسي

إكسترا نيوز

الاقتصاد المصري

عيد الشرطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان قاسيًا، مضيفًا:" كان مطلوب معالجة حاسمة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، وكان قرار تحرير سعر الصرف له تأثير ضاغط على المصريين، ورغم قسوة هذا الإجراء لكنه كان الإجراء الحاسم والوحيد لمواجهة هذا التحدي وإنقاذ مصر من الضياع، ولم يكن هناك مسار آخر نمشي فيه، وكان الطريق الآخر المقابل لذلك هو ضياع الدولة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ 67، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد يعني القدرة، والقدرة تعني شعب قادر أن يعيش، والدول توظف كل قدراتها للوصول لذلك.

وتابع: "أقدر أقول أننا عبرنا مرحلة صعبة، واللي تبقى مش كتير، ونحن مصرون على الانتهاء منه بنفس الهمة من أجل الشباب والأجيال المقبلة".

ويشهد الرئيس، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ67 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث من المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، عددًا من ضباط الشرطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الإدارية العليا تسترد 80 فدانًا من أملاك الدولة
» تأجيل محاكمة المتهمين بتكوين شبكة للاتجار في البشر
» وفاة مطربة روسية على المسرح
» تفاصيل مقتل طفلة في أسيوط
» وزير الداخلية: السيسى زعيم صادق ورمز رفيع
» تركي يطلق اسم محمد صلاح على منتجاته
» غلق مصنع خمور مغشوشة بالشمع الأحمر
» "باسكال" تتزوج "اللحاف" بعد أن وقعت فى غرامه
» العراق يتسلم دبابات من تركة صدام حسين
» "مسعود" يثير الجدل بتغريدة غامضة عن زوجته شيرى عادل
» مروع.. وفاة جندى "كوماندوز" سقط من طائرة تدريب

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • مغرب

    05:27 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك