السيسي: هذا القرار أنقذ مصر من الضياع

23 يناير 2019 - 01:50 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان قاسيًا، مضيفًا:" كان مطلوب معالجة حاسمة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، وكان قرار تحرير سعر الصرف له تأثير ضاغط على المصريين، ورغم قسوة هذا الإجراء لكنه كان الإجراء الحاسم والوحيد لمواجهة هذا التحدي وإنقاذ مصر من الضياع، ولم يكن هناك مسار آخر نمشي فيه، وكان الطريق الآخر المقابل لذلك هو ضياع الدولة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ 67، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد يعني القدرة، والقدرة تعني شعب قادر أن يعيش، والدول توظف كل قدراتها للوصول لذلك.

وتابع: "أقدر أقول أننا عبرنا مرحلة صعبة، واللي تبقى مش كتير، ونحن مصرون على الانتهاء منه بنفس الهمة من أجل الشباب والأجيال المقبلة".

ويشهد الرئيس، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ67 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث من المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، عددًا من ضباط الشرطة.