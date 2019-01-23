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عامل يستدرج سيدة ويقتلها بعدة طعنات فى المنيا

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

شيماء السيد

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المنيا

جريمة قتل

قتل سيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى المنيا من ضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل بدائرة مركز شرطة المنيا.

وردت معلومات لمركز شرطة المنيا يفيد بمقتل سيدة داخل منزل بقرية زهرة، وعلى الفور انتقلت مباحث المركز وتبين أن الجثة للمواطنة "أمل.خ" 40 سنة، ربة منزل، ومُقيمة بقرية طوخ الخيل دائرة المركز، مصابة بجروح طعنية متفرقة.

وتوصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إلى تحديد مرتكب الواقعة "حسام الدين.ر" عامل - ومُقيم بالمنزل محل البلاغ .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالأماكن التى يتردد عليها والمحتمل اختباؤه بها وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة أخذًا بالثأر لقيام المجنى عليها بقتل نجله خلال عام 2016 لخلافات بينهما، معترفاً باستدراج المجنى عليها لمنزله وتعدى عليها بسلاح أبيض"مطواة" فأودى بحياتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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