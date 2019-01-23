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قائمة الأهلي استعدادًا لمصر المقاصة

الرياضة

لاسارتي
لاسارتي

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أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه التي تسافر اليوم إلى الإسكندرية لخوض مباراة مصر المقاصة المقرر لها غدًا الخميس على ملعب برج العرب.

وضمت قائمة الفريق كلاً من

فى حراسة المرمي: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي

وفى الدفاع: وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وسعد سمير وأحمد علاء ومحمد هاني.

فى خط الوسط: وعمرو السولية ورمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد حمودي وميدو جابر وحسين الشحات وصالح جمعة.

وفى الهجوم إسلام محارب وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحونيور أجايي


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