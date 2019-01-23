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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

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أمير قطر لـ"البشير": ندعم وحدة واستقرار السودان

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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

وكالات

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قطر

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البشير

تميم

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن دعمه لوحدة واستقرار السودان، وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس عمر حسن البشير.

وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان له، أن الشيخ تميم عقد جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني وتم خلال الجلسة بحث مختلف التطورات في السودان.

وذكر أن الرئيس البشير أطلع الشيخ تميم على مستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجهها بلاده.

?وتابع البيان "وفي هذا الإطار أكد سموه موقف دولة قطر الثابت في حرصها على وحدة السودان واستقراره، كما تناولا مستجدات عملية السلام في دارفور شاكرا فخامته جهود قطر في إرسائها".

وتناولت الجلسة أيضا بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.

وحضر المباحثات عدد من الوزراء القطريين، ومن الجانب السوداني حضرها أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس البشير.


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