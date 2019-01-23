6 مشاهد مهدت لانطلاق 25 يناير

23 يناير 2019 - 09:05 م

يوافق غدًا الخميس، عشية الذكرى الثامنة لثورة الـ25 من يناير، والتي أنهت حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأجبرته على التنحي يوم 11 فبراير، عقب 18 يومًا من اندلاع الثورة.

«المصريون»، ترصد أبرز المشاهد التي تميز يوم 24 يناير 2011، أي قبل يوم فقط من اندلاع الثورة على أرض الواقع:

العادلي يتحدث

ألقى اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في ذلك اليوم كلمة، تباهي خلالها بإنجازات جهازه وقدرته على حفظ الأمن والأمان، وعرض بعض من تلك الإنجازات ومنها تمكن رجاله من الإمساك بمن فجروا كنيسة القديسين، كما حث المواطنين على التصدي لتظاهرات يوم 25 يناير، إضافة إلى إعلانه قدرة الدولة على ردع كافة المظاهر التي تهدد أمنها.

فيديو لأسماء محفوظ تحض على التظاهر

فيما نشرت مساء ذلك اليوم، الناشطة أسماء محفوظ، مقطع فيديو حثت من خلاله المواطنين على الخروج ليوم سلمي تمامًا والاعتصام ليوم أو اثنين أو ثلاثة حتى تتحقق المطالب، إضافة إلى أنها حثتهم «على الصلاة والدعاء للمسلمين والمسيحيين لأن الله وحده القادر على نصرهم وحمايتهم».

وفي نهاية الفيديو، اختتمت محفوظ حديثها: «مستنية أشوفكم بكرة.. حأكون في الميدان الساعة الثانية ظهراً بالضبط.. ما حدش يتأخر كل واحد يجي ومعاه علم مصر.. هو الغطاء بتاعنا.. البلد بلدنا وحقنا.. ونطالب بحقنا كبني آدمين وكمصريين.. بكرة أملنا.. بكرة حلمنا.. أول خطوة في طريق حلمنا.. حاستناكم بكرة».

مانشتات الصحف

على جانب أخر، كانت مانشتات غالبية الصحف تتحدث عن احتفالات أعياد الشرطة ودورها في حفظ أمن وسلامة البلاد، فيما أشارت أخرى إلى خروج أعداد محدودة للتظاهر يوم 25 يناير الموافق لعيد الشرطة، وتحدثت بعض الصحف عن الاستعدادات الأمنية التي ستقوم بها الوزارة لمواجهة أعمال الشغب المحتملة.

البرادعي يخاطب الداخلية

ومن مشاهد ذلك اليوم، مطالبة الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقًا، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، وزارة الداخلية بأن يكونوا حماة للشعب وليس لانتخابات مزورة ولا مباريات كرة قدم، كما أثنى على رجال الشرطة، وأعرب عن افتخار الشعب بها لا سيما أن جزء من الشرطة.

خيري رمضان يهاجم

فيما خرج الإعلامي خيري رمضان، مهاجمًا دعوات التظاهر، معتبرًا أنها دعوات تحريضية ضد فئات الشعب، بهدف إحداث الصدام بين الشعب والشرطة، في ذكرى تضحية الشرطة من أجل الشعب، مثنيًا في الوقت ذاته على جهاز الشرطة وما يقوم به.

عرض فيلم رامي الاعتصامي

وفي تلك الليلة عرضت قناة «روتانا سينما» فيلم «رامي الاعتصامي»، ما جعل البعض يعتقد أنها إشارة أحداث الغد –أي الدعوات للاعتصام يوم 25 يناير.