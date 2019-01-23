العثور على مقابر أثرية تعود لعصر "الهكسوس"

23 يناير 2019 - 09:14 م

أعلنت وزارة الآثار، الأربعاء، العثور على مقابر أثرية تعود إلى عصر "الهكسوس" (1788- 1573ق. م).

وأوضحت الوزارة، في بيان، إن بعثة أثرية تابعة لها تعمل في موقع "كوم الخلجان" (شمال) عثرت على المقابر، مقدرة أنها ترجع إلى عصر الهكسوس.

وأشار البيان أن المقابر تضم بقايا حيوانية ومقتنيات فخارية وحجرية وتجهيزات جنائزية.

كما اكتشفت البعثة في مدفنا منفصلا يضم 20 قبرا من فترة ما قبل الأسرات (3100 - 2950 ق.م)، في حالة غير جيدة من الحفظ.

وتشهد البلاد من وقت لآخر إعلان اكتشافات أثرية، إذ تزخر بآثار تعود إلى عهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.