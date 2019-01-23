» رسميا.. نجم بيراميدز إلى الدوري البرازيلي

23 يناير 2019 - 09:17 م

انتقل صانع ألعاب بيراميدز، البرازيلي "رودريجينيو"، رسميا إلي أعلن نادي كروزيرو البرازيلي منذ قليل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي "كروزيرو" البرازيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي صاحب الـ 30 عامًا، ولم ينشر النادي قيمة تلك الصفقة، أو مدة التعاقد، إلا أن العديد من التقارير الصحفية البرازيلية، أشارت إلى أن تلك الصفقة تكلفت مبلغ 4 ملايين دولار.

وكان "رودريجينيو"، انتقل إلى صفوف بيراميدز، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من كورينثينايز البرازيلي.