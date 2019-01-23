رسالة مؤثرة من والدة إسلام مشهور لأهالي الشهداء

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وجهت السيدة سوزان، والدة الشهيد إسلام مشهور، رسالة مؤثرة لأهالي شهداء الشرطة بقولها: "افرحوا بأولادكم هما في الجنة"، كما هنأت وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام البنات"، المذاع عبر فضائية "TEN "، مساء الأربعاء، أن الشهيد كان أصغر أبنائها والتحق بالعمل الأمني اقتداءً بوالده الذي كان يعمل ضابطًا في القوات المسلحة وشقيقه الأكبر وهو ضابط شرطة.

وأوضحت أن نجلها التحق بكلية الشرطة وتم تعيينه في الأمن العام لمدة عامين، ثم ترشح للأمن المركزي فرع العمليات الخاصة حتى استشهد في أحداث الواحات التي وقعت قبل عامين.

واحتفلت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بعيد الشرطة الـ67، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين بالدولة.


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