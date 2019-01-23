رسميًا.. استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا

23 يناير 2019 - 09:30 م

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، استبعاد نادي الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بناء على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد، اليوم الأربعاء.

وجاء قرار الاستبعاد على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الدراويش مع الأفريقي التونسي في الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة.

وكان الحكم الكاميروني نيانت أليوم قد قرر إلغاء مباراة الإسماعيلي مع ضيفه فريق الأفريقي التونسي بعد قيام جماهير الدراويش بأعمال شغب، اعتراضا على قرارات حكم المباراة.