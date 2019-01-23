كارت برلماني أحمر لـ«هدم مجمع التحرير»

23 يناير 2019 - 09:48 م

اقترح الإعلامي عمرو أديب، هدم مجمع التحرير وإقامة فندق كبير بدلًا منه، معتبرًا أنه من الأفضل استغلال مباني الهيئات الكبرى في شيء يدر دخلًا للدولة المصرية.

وأشار إلى أن جميع موظفي مجمع التحرير سيعملون في غضون الفترة القليلة المقبلة عبر الإنترنت عقب العمل في العاصمة الجديدة، مردفًا «الناس هناك هتشتغل أون لاين، زمن الدفاتر انتهى».

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه، «الناس اللي في مجمع التحرير دي هتروح العاصمة الجديدة، يعني الناس دي لو مرحتش العاصمة الإدارية الجديدة طب هيروحوا كل يوم ويرجعوا إزاى»، مؤكدًا أن هدم مجمع التحرير سيفيد الدولة في المرحلة المقبلة لمصر، لاسيما أنه سيقام بدلاً منه «فندق المتحف المصري».

ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم نقل 51 ألف موظف إلى العاصمة الجديدة بحلول 2020، منوهًا بأن وزارة التخطيط تضع حاليًا مخطط نقل الموظفين، وهناك وزارات سيتم نقل أجزاء منها.

وواصل الإعلامي حديثه: «في ناس ماسكة في الكاتدرائية والمسجد وحاطين نقرهم منهم، وكأننا بنينا كباريهات»، مشددًا على ضرورة الاستفادة من أراضى المباني التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية، معقبًا: «كل دي فلوس هترجع للدولة وتعود عليها بالخير».

بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، قال إن ذلك المقترح ليس في محله، لا سيما أن مصر تمتلك فنادق كثيرة وبالتالي من الأفضل العمل على ملء تلك الفنادق بالزوار والسائحين، فضلًا عن أن المنطقة المحيطة بالمجمع بها العديد من الفنادق المشهورة.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «عبد العزيز»، أن المجمع أصبح علامة لوسط البلد، وبات معروفًا للمصريين والأجانب على حد سواء، منوهًا بأن أعداد كبيرة من المواطنين يلجؤون إليه لإنهاء بعض أوراقهم ومن ثم إذا نقل لمكان آخر، فسيمثل ذلك عبءً عليهم.

ولفت إلى أن المجمع لا يخدم المصريين فقط بل إن معظم الأجانب الذين يريدون تجديد إقامتهم أو غيرها من الأوراق يلجؤون إليه لاستخراج تلك الأوراق، وبناءً لا يجوز نقله لأي مكان آخر، خاصة أنه أصبح علامة للميدان بالنسبة للمواطنين.

عضو مجلس النواب، اختتم حديثه قائلًا: «لا يوجد داع حقيقي لهدم المجمع وإقامة فندق بدلًا منه، فهناك أراضي كثيرة بتلك المنطقة بمكن استغلالها وإقامة فنادق إذا كانت هناك حاجة، لكن لا يجوز هدم المجمع».

أما، خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، قال إن هدم المجمع أو نقله للعاصمة الإدارية الجديدة، لا يمكن أن يحدث على الإطلاق، وبالتالي فإن تلك المقترحات لا جدوى منها ولا يجوز الأخذ بها.

وأوضح «عبد العزيز»، في حديثه لـ«المصريون»، أن المجمع له مديريات كثيرة مثل «مديريات التعليم والصحة وجوازات السفر والتموين والشباب والرياضة وغيرها من المديريات التي يحتاج إليها المواطنين»، مضيفًا أن ذلك يجعل الأمر شبه مستحيل.

عضو تكتل «25-30»، أكد أن هدم المقترح سينتج عنه زيادة التكدس المروري وتكليف الدولة مليارات المليارات، علاوة على أنه سيزيد الأعباء على المواطنين، الذين باتوا لا يطيقون أعباء جديدة.

واعتبر أنه ليس من المعقول نقل مجمع موجود بالقاهرة ويخدم أهالي هذه المحافظة والمناطق المحيطة بها، مؤكدًا أن مجمع التحرير أنسب موقع له هو التحرير، على اعتبار أن الكل يعرف مكانه وصار موقعه علامة.