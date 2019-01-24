مجاهد: "جسمي اتزلزل من كلمة السيسي"

أشاد عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقًا، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي القاها ف احتفال عيد الشرطة ، قائلا:" السيسي حنين على مصر، ولن نرى رئيسا مثله".
وأضاف "مجاهد" في برنامجه المذاع على قناة"الرافدين+" "السيسي مننا وإحنا منه، عندما يتحدث يتحدث من قلبه ".
وتابع:" والله العظيم جسمي اتزلزل من كلام الرئيس في احتفالية الشرطة"، مشيرا الى ان الرئيس لا ينام ساعة لانه رئيس إنسان حنين على شعبه يجبر بخاطر الناس كلها.
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