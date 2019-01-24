» سرقة 4 شقق مملوكة لمطرب شهير .. وقائمة المسروقات "تخض"

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سعد الصغير
سعد الصغير

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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سعد الصغير

سرقة شقة سعد الصغير

كشف المطرب سعد الصغير عن تعرض منزله بمنطقة "شبرا الخيمة" لعملية سطو ، مؤكدًا أن أسرته اكتشفت حجم المسروقات عقب عودتهم من فيلته الموجودة بمنطقة 6 أكتوبر.

وقال «الصغير» في تصريحات صحفية : «من يومين زوجتى رجعت البيت من فيلتي بأكتوبر، واكتشفنا أن الشقة على البلاط، ونفس الأمر حصل مع 3 شقق أخرى بنفس المنزل» حسب فيتو.

وأَضاف المطرب الشعبي: «الحرامية مخلوش حاجة في الشقة، سرقوا الخزنة وكل فلوسي فيها، لأني مش بشيل فلوس في البنك، وكمان الساعات الألماظ الهدية اللي بتجيلي، و6 شاشات تليفزيون، وحاجات من جهاز بنتي اللى أمي الله يرحمها كانت شيلاها».

وتابع «الصغير»: «المفاجأة إن الحرامية كمان سرقوا سيارة دفن الموتى، وده دليل إن الناس من المنطقة، وعرفينا كويس أكيد، ومتابعين إن مفيش حد في الشقق».

وحرر سعد الصغير، محضرا لمعرفة هوية السارقين، ومحاولة الوصول لخيوط من أجل القبض عليهم، كما قام بتركيب كاميرات في جميع أركان المنزل، وداخل الشارع أيضا، خوفا من تكرار نفس حالة السرقة مرة أخرى.

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