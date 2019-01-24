» تركي آل الشيخ: الأهلي يحتاج صفقة واحدة وهي مجلس إدارة جديد

24 يناير 2019 - 05:42 ص

أكد المستشار تركي آل الشيخ - رئيس نادي بيراميدز - أنه لم يتواصل مطلقا مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية .



وقال "آل الشيخ" في مداخلة مع برنامج "نمبر وان": "الإعلام قال إنني سأقوم بإعطائهم كينو أو محمد مجدي قفشة .. ولماذا أعطيهم هؤلاء اللاعبين ؟ .. أنا أملك نادي ينافس على الدوري والأولوية له".



وأضاف: "لم ولن يحدث تواصل بيني وبين النادي الأهلي وقد يحدث هذا مستقبلا في حال انتخاب مجلس إدارة جديدًا".



وحول سؤاله عما إذا كان الأهلي يحتاج لصفقات جديدة ، قال: "الأهلي يحتاج لصفقة واحدة .. وهي مجلس إدارة جديد".



