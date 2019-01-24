» محمد صلاح يشكو اتحاد الكرة إلى "الفيفا"

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الفيفا

محمد صلاح

كشف الإعلامي إبراهيم فايق - مقدم برنامج "نمبر وان" - مفاجأة كبرى بخصوص نجمنا المصري محمد صلاح.

وقال "فايق" في برنامجه المذاع على قناة "النهار": "محمد صلاح و وكيله رامي عباس بصدد إعداد ملف والتوجه به للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإثبات حقه في الأمور الإعلانية في كافة الملفات المتنازع عليها مع اتحاد الكرة المصري ".

وأضاف: "مسائل مثل استخدام صورته على الطائرة أو أي أمور أخرى لم يحصل فيها وفاق بين صلاح والاتحاد سيتم تقديمها في الملف المذكور".

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