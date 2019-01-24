بعد قطعه للعلاقات الدبلوماسية.. واشنطن لمادورو: أيامكم معدودة

24 يناير 2019 - 09:37 ص

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن كل الخيارات ستكون مطروحة إذا استخدم مادورو القوة في المواجهة مع قادة المعارضة.

وأكد مسئول أمريكي رفيع المستوى، إنه إذا اختار مادورو الرد بعنف، وإيذاء أي عضو من أعضاء الجمعية الوطنية فكل الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وأضاف أنه سيكون هناك تدابير اقتصادية قوية ضد مادورو، دعونا نكون واضحين، لدينا مجموعة من الخيارات، سنأخذ كل واحد من هذه الخيارات على محمل الجد، وفيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية ضد قيادة مادورو، لا يزال لدينا هامش كبير من التحرك.

وأوضح أن الضغوط الأمريكية ستؤكد لهم بشكل واضح جدًا أنه ليس لديهم مستقبل ولذا، فإن أيامهم ستكون معدودة بطريقة أو بأخرى.

جاء هذا في رد على إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي "خوان غوايدو"، قد أعلن نفسه "رئيسًا بالوكالة" أمس الأربعاء أمام آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في العاصمة الفنزيلية كراكاس.

وأكد أمام مؤيديه: "أقسم أن أتولى رسميًا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا، للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة".

وكان أول تأييد لـ"خوان جوايدو"، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، حيث اعتراف بالمعارض خوان جويدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، "رئيسًا بالوكالة" بعد وقت قصير من إعلان الأخير ذلك أمام آلاف من مؤيديه.