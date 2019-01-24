» مواجهة مرتقبة بين الأهلي والمقاصة

24 يناير 2019 - 09:39 ص

يلتقي فريق الأهلي، نظيره مصر المقاصة فى الخامسة من مساء اليوم الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء، لحصد نقاط المباراة للاستمرار فى المنافسة على لقب البطولة.

في المقابل لا يختلف الحال بالنسبة للمقاصة التي تسعى لتقديم عرض قوى أمام العملاق الأحمر.

ويدخل الأهلي محتلاً المركز الرابع برصيد 27 نقطة وله أربعة مباريات مؤجلة، فيما يدخل المقاصة المباراة مُحتلاً المركز الثالث بـ30 نقطة.