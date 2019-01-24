بالفيديو.. مجاهد: "السيسي مش هيسيبكم"

عقب الإعلامي عزمي مجاهد، على رسالة متصل يدعى محمد من محافظة السويس، طالب خلالها الفنانين بأن يقدموا أعمالا تليق بالبلد، ويخرجوا جزءا من أموالهم لأعمال الخير.

وقال "مجاهد" خلال برنامجه "مع عزمي" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس": "كل واحد خد جنيه من البلد دي بدون حق هيرجع وهيدفع اللي أخده".

وأضاف الإعلامي، اللي معاه 4 مليارات دولار هنعرف منين جاب الفلوس واللي سرقوا أراضي البلد وقوت الشعب، السيسي مش هيسيبكم، مش هيسيب واحد خد جنيه مش من حقه.

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