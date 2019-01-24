» "الطيب" يهنئ "السيسي" بعيد الشرطة

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وكالات- حنان حمدتو

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أحمد الطيب

عيد الشرطة

الرئيس عبد الفتاح السييسي

أرسل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولوزارة الداخلية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، ولجموع الشعب، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وعبر الشيخ الطيب فى بيانه عن اعتزازه  بدور الشرطة في حماية المواطنين وإنفاذ القانون والتصدي للمخططات الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار الوطن، داعيًا الله -عز وجل- أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يحفظ وطننا العزيز من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليه بالخير والأمن والازدهار والسلام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع صباح أمس الأربعاء إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، خلال مراسم الاحتفال بعيد الشرطة الـ67، كما تم عزف سلام الشهيد وشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ67 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

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