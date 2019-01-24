"آل الشيخ" يقصف جبهة الزمالك بهذه الرسالة

24 يناير 2019 - 10:04 ص

واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز، سخريته من نادي الزمالك قبل اللقاء الذي سيجمع فريقه مع المارد الأبيض مساء اليوم.

وقال في تدوينة على حسابه "فيس بوك": "إن شاء الله حنرجعهم لهوايتهم القديمة النهاردة إللي هي المركز التاني".

جدير بالذكر أن "آل الشيخ" قد وجه عدة تغريدات سابقة أكد من خلالها أنه سيفوز على نادي الزمالك وبنتيجة 3/0.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم في تمام الساعة الـ8 مساءً على ملعب بتروسبورت، ويحتل الزمالك المركز الأول فيما يحتل بيراميدز المركز الأول بترتيب جدول الدورى.