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الغارديان: إسرائيل تقتل أطفالا غير مسلحين

عبد القادر وحيد- متابعات

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قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الاحتجاجات هو انتهاج لسياسة غير أخلاقية وغير قانونية.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل على امتداد السياج الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المحتلة تسمح بموجب هذه السياسة لجنودها في إطلاق النار واستخدام الغاز والقذائف على متظاهرين لا يشكلون أي تهديد يذكر.

وكانت الصحيفة قد نشرت مقالا على موقعها الإلكتروني الثلاثاء الماضي ، تحدثت فيه عن قمع جيش الاحتلال لمسيرات العودة، مضيفة أن المحتجين يطالبون بالعودة إلى ديار آبائهم وأجدادهم، وأن بين ضحايا القمع مسعفون وصحافيون، ومعظم الضحايا ليسوا مسلحين.

وأوضحت أن المستشفيات في غزة لم تعد قادرة على استقبال المزيد من المصابين، معتبرا أن دولة الاحتلال -التي تتهم حماس بتنظيم المظاهرات- تبدو راغبة في خوض حرب ضد الفلسطينيين عبر موجات الأثير، إضافة إلى تلك التي تخوضها ضدهم علي الأرض.

وأكدت أن هذا التجاهل السافر لحياة الناس في غزة وانعدام المحاسبة يقوم على أساس من سياسة الامتعاض والتضليل التي ما من شك في أن لها ما بعدها من تداعيات.

وأشارت إلى أن انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي قال إن نتنياهو أرادها للهروب من شبهات الفساد حوله، منوها في الوقت ذاته إلى الدعاية الانتخابية لأحد أبرز منافسي نتنياهو في هذه الانتخابات، وهو الرئيس الأسبق لجيش الاحتلال بيني غيتس، التي تفاخر فيها بأنه أعاد أجزاء من غزة "إلى العصر الحجري"، وهي التصريحات التي تكشف مستوى التطرف داخل دولة الاحتلال.

ويعمد نتنياهو بحسب الصحيفة إلى تهدئة "الجمهور" بفكرة أن حل الدولتين، وهو ينتظر الوقت الذي ترى "إسرائيل" أن الظروف فيه باتت مواتية.

وتنفي الصحيفة هذه الفرضية في مقالها أو إمكانية حدوثها، مضيفة أنه "لا توجد خطة جديدة، وإنما إعادة تعليب لنفس الوضع القائم، والذي تحافظ عليه إسرائيل بالقوة بينما يظل الفلسطينيون داخل وخارج حدود إسرائيل قيد الإخضاع".


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