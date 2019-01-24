طلب إحاطة لتعميم ماكينات atm للمكفوفين

24 يناير 2019 - 10:32 ص

قدمت النائبة مى البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بشأن تعميم ماكينات الصراف الآلي ATM الناطقة بكل محافظات الجمهورية عن طريق كل البنوك خاصة الوطنية مثل البنك الأهلي وبنك مصر.

وأشارت فى طلبها إلى أن هذه الماكينات تخدم العملاء من ضعاف البصر والمكفوفين، حيث تمكّنهم من أداء معاملاتهم المصرفية اليومية بكل سهولة ويسر وأمان وحرية شخصية خاصة أن التكنولوجيا الحديثة موجودة وقد تم تعميمها في ماكينات بنك إسكندرية سان باولو.

وتابعت: "من الضروري إلزام كل البنوك بتطويع التطورات التكنولوجية وتطبيقها وتوفيرها لخدمة عملائها من ضعاف البصر والمكفوفين، وتمكينهم من إدارة احتياجاتهم المالية اليومية وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تتيح لهم إجراء معاملاتهم البنكية مساواة بأي عميل آخر علما بأن الإعاقة البصرية تفوق 2 مليون مواطن مصري، مطالبًة من البريد المصري بتفعيل هذه الماكينات على مستوى فروع الجمهورية لتوفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات وكبار السن".

وأكدت أن البنوك في الدول الأوروبية والولايات المتحدة توفر ماكينات الصراف الآلي الناطقة بالغات المختلفة لتوفير الراحة والأمان للعميل الكفيف، وتقدم لهم كشوف الحساب المطبوعة بطريقة برايل أو بصيغة صوتية لسماعها، مؤكدةً أن الهدف من هذه الماكينات إتاحة الخدمات المصرفية ومعلومات الحساب بسهولة تلائم جميع العملاء المعاقين مهما تكن درجة إعاقتهم.