هذه رسالة "السيسى" للمصريين

24 يناير 2019 - 10:37 ص

ذكر موقع "أرب نيوز" الإنجليزي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الجزء الأكثر إيلامًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية قد انتهي، واصفًا إياه بـ"البشرى" للمصريين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، إن "الجزء الأكثر إيلامًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح انتهى، لكنه حذر من أنه لا يزال هناك بعض الصعوبات قبل أن يتم الانتهاء منه".

وذكر الموقع، في تقريره، أن الإصلاحات الاقتصادية شملت تعويم الجنيه، وتخفيضات الدعم على السلع الأساسية، وإدخال مجموعة واسعة من الضرائب الجديدة، موضحًا أن هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار والخدمات، وهو ما يراه الخبراء أنه "أضر بالفقراء والطبقة الوسطى".

وكان قد تمت الموافقة على الإصلاحات الاقتصادية في مصر مع صندوق النقد الدولي في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وفي تصريحات متلفزة، قال الرئيس السيسي إن "مصر مرت بفترة عصيبة جراء الإصلاحات الاقتصادية، لكن لم يبق الكثير ولن يكون أكثر قسوة مما مررنا به بالفعل، نحن مصممون على الانتهاء من ذلك".

وشكر "السيسي" المصريين على "تحمّل التدابير الاقتصادية القاسية والصعبة"، مضيفًا أن "حكومته ليس لديها خيار سوى الشروع في برنامج الإصلاح".

وقال "السيسي" في خطابه بمناسبة عيد الشرطة، وهو ما يصادف ذكرى ثورة يناير 2011: "أي شيء آخر كان سيؤدي إلى انهيار الدولة".

وعقب الموقع، في تقريره، بأن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس السيسي مع تحسين الأمن أدت إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية في البلاد، وحازوا على الثناء من الداعمين الغربيين، لكنهم لم يصل هذا الأمر لمعظم المصريين بعد.