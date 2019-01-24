ريهام حجاج: "مافيش راجل بيتسرق"

24 يناير 2019 - 10:49 ص

ردت الفنانة ريهام حجاج، على هجوم البعض عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، بدعوى أنها كانت السبب وراء الانفصال بينهما.

وعلقت «حجاج» على انتشار صورة من زواجها الأول عبر السوشيال ميديا.

وقالت «ريهام» على حسابها على إنستجرام: «الناس التافهة اللي اجتهدت عشان تطلع صورة قديمة لكتب كتابي من مجلة وتنشرها على أنها شىء ممكن يضايقني أحب أقولهم إطلاقًا».

وأضافت: «كل محاولات التشويه اللي عمالة تحصل لواحدة اتجوزت على سنة الله ورسوله من راجل مطلق أصلًا إن دلت على شىء فتدل على مرض النفوس، ونصيحة للستات الفاضية، مفيش راجل بيتسرق».

وتابعت ريهام: «الناس بتتجوز وتطلق عادي وكل شىء قسمة ونصيب وربنا اللي بيبقي كاتب ومقدر، بلاش تفاهة ولو كل واحد طلع صورته من خمستاشر سنة هيلاقي شكله اختلف عادي!!»، خاصة صور الأفراح اللي فيها 3 كيلو مكياچ، دي رسمة الحواجب بتفرق، المهم الجوهر وأنا مفيش حاجة في حياتي ممكن أتكسف منها واللي حاصل دا تفاهة وحقد عشان دا جواز».

واستكملت: «طبعًا الكلام ده للمرضي النفسيين أما كل الناس الطبيعية اللي باركتلي وفرحتلي ومعرفتش أرد عليهم من كترهم، بشكرهم وبقولهم يا رب مسلسل كارمن يعجبكم، يوم 10 فبراير على سي بي سي ان شاء الله».