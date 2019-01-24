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تصريحات نارية من "الفقى" عن حرس جمال مبارك

الحياة السياسية

مصطفى الفقي، الخبير السياسي
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إيمان هاني

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قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي: "عندما ننتقد بعض الشخصيات لا نقصد التجريح، ولكن لوضع الأمور في نصابها بشكل موضوعي".

وأضاف الفقي خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن الحرس القديم هو المجموعة التي كانت تعاون مبارك في بدايته، وأن الحرس الجديد هو المجموعة التي ظهرت مع جمال مبارك.

وأشار إلى أن أحمد عز شخصية علمية منظمة للغاية، وأراد تحديث أدوات التعامل السياسي، مؤكدًا أن أحمد عز لم يكن تابعًا لجمال مبارك، وأن الحديث عن تبعيته له أمر غير دقيق، متابعًا: "لم نعرف أحمد عز إلا في أواخر التسعينيات".

ولفت إلى أن صفوت الشريف هو الرجل الوحيد من الحرس القديم الذي لم يتم إقصاؤه لأنه ذكي ورجل مخابرات ومبارك يثق به، وحبيب العادلي كان له دور سياسي في الانتخابات لأنه تدرب وتدرج في مباحث أمن الدولة.

وأكد أن طريقة توريث جمال مبارك لم تكن مهضومة كما يتصور البعض، متابعًا: "فتحي سرور قال لي: "شيء سخيف إن يفكر الناس في شخص آخر والرئيس على قيد الحياة".

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