» تكثيف أمني بالميادين فى ذكرى ثورة 25 يناير

24 يناير 2019 - 11:27 ص

كثفت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من تواجد عناصرها، من مختلف القطاعات في الشوارع والميادين، لتأمين احتفالات عيد الشرطة والذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

وانتشرت قوات الأمن والأقوال المتحركة في الشوارع، وسط تشديد في الإجراءات ورفع درجة اليقظة والحيطة، مع تمشيط مستمر لمحيط المنشآت والميادين المهمة بالكلاب البوليسية.

وشهدت شوارع وميادين القاهرة الكبرى، ومحافظات الجمهورية كل إجراءات أمنية مشددة، وتواجد مكثف لرجال الشرطة بمحيط المنشآت المهمة والحيوية.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتعامل بحزم مع كل من يفكر في الاعتداء على أي منشأة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة مع الالتزام بالقانون في حماية مؤسسات الدولة ومحاربة الإرهاب والمخربين.

كما وجه بتكثيف التواجد الأمني بمحيط الميادين الرئيسية في مقدمتها ميادين التحرير وعبد المنعم رياض ومصطفى محمود وميدان المستشار هشام بركات، والنهضة فضلًا عن نشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة في عملية التأمين.

كما وجه الوزير الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، وكلف مديري الأمن والقيادات بالمرور والإشراف على الخدمات والقوات الأمنية والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم.

وتشمل خطة تأمين الداخلية لعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير كافة السيناريوهات المحتملة والمتوقعة، والأسلوب الأمني الأمثل للتعامل معها، ونشر الأقوال الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع وقوات الحماية المدنية.

يأت ذلك فضلا عن إحكام السيطرة على جميع المنافذ الحدودية، وتفعيل الخطط الأمنية، وجاهزية القوات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، كما ألغت الوزارة جميع الإجازات والراحات لضباط وأفراد الشرطة.