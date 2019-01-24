تامر أمين: "أنا هجرسكم ولوعندكم دم انتحروا"

24 يناير 2019 - 11:36 ص

عرض الإعلامي تامر أمين، قصة مأساوية لسيدة مسنة طردها ابنها في الشارع إرضاء لزوجته.

وقال "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "هذه الأم تحولت إلى مشردة لاجئة في الشارع، علشان ابنها طردها من البيت، لإرضاء زوجته، وجلست في الشارع بجلابية نص كم في البرد، علشان مش لاقية مكان يؤويها".

وأضاف: "هذه السيدة لديها ثلاثة أبناء، ومن المفترض أن يفتحوا أبوابهم علشان يشيلوا جزمة الست دي على أدمغتهم، ولكن مع ذلك وجدت نفسها في الشارع".

وتابع الإعلامي، أن ابنتي هذه السيدة رفضتا استقبالها في منزلهما إرضاء لأزواجهما، والابن طردها إرضاء لزوجته، مشددًا على أنه عرض هذه الصور "علشان يجرس" هؤلاء الأبناء، معقبًا: "لو عندهم دم ينتحروا".

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