  • الخميس 24 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:01 م
بحث متقدم
ورق التواليت

بالصور.. لفظ الجلالة على ورق تواليت يثير غضب المسلمين

كمال شاروبيم

"بكلمك مبتردش".. تحرج محافظ الدقهلية على الهواء

بعد السائحتين الأوربيتين.. صدمة جديدة بالمغرب

بعد السائحتين الأوروبيتين.. صدمة جديدة بالمغرب

حقيقة سباق فنانين سوريين علي إسطوانات الغاز

حقيقة سباق فنانين سوريين على أسطوانات الغاز

الرئيس السيسي

هيثم الحاج يكشف عن الكتاب الذي أهداه للرئيس

الترات

السترات الصفراء تعلن خوض انتخابات "البرلمان الأوروبى"

المناوى

المناوى: منعت مصيبة كادت تحدث فى ثورة يناير

مصر

الجماهير تثأر لـ"الخطيب" من "آل الشيخ"

السعد

السعد: "السيسي" يكمل مسيرة عمر بن الخطاب

صورة الخبر

السعودية ومصر الأعلى عربيا إصابة بـ"السمنة"

إنشاء كلية للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة

آخر الأخبار

الخشت
الخشت

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

17 أبريل.. انطلاق المؤتمر الدولي لكلية إعلام جامعة القاهرة

#

جامعة القاهرة تفتتح مركز الفارابي الثقافي بحضور سفير كازاخستان

#

«إعلام القاهرة» تُنظم مهرجانًا لعرض مشروعات قسم إذاعة وتليفزيون

#

غدًا محاكمة المتهمين بأحداث جامعة الأزهر

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، البدء فى إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة، لتكون أول كلية فى مصر فى مجال علوم النانو تكنولوجى .

وأشار الخشت خلال اجتماع الخشت بمجلس إدارة مركز النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة إلى أنه يتم حالياً إعداد التصور الأكاديمى واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية سواء فى المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا، ودراسة ما يتعلق بكل مقومات إنشائها من إمكانيات مادية وبشرية، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية تعاون علمى مع جامعة هيروشيما بشأن إنشاء درجة علمية مزدوجة لمنح البكالوريوس فى مجال تكنولوجيا النانو، بإعتباره من وظائف المستقبل (future jobs ).

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية تكنولوجيا النانو التى تتقاسم مع عديد من الدراسات العلمية بما يضمن إتقان جميع الطلاب العلوم الأساسية تمامًا للانضمام إلى القوى العاملة فى سوق تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها التى أصبحت ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والبيئة، والطب، ومعالجة المياه، وغيرها.

ولفت إلى أهمية الدور الذى يقوم به المركز المصرى لعلوم النانو تكنولوجى بالجامعة (EGNC-CU )، فى إعداد كوادر بشرية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة وجيل من الباحثين المتخصصين فى مجال استخدامات النانو تكنولوجى وتطبيقاته فى المجالات المختلفة.

كما طالب بضرورة إيجاد طرق جديدة لتسويق أجهزة مركز النانوتكنولوجى لتستفيد منها جهات بحثية مختلفة بالدولة مقابل عائد مادى للجامعة ليسهم فى تطويرالعملية التعليمية والبحث العلمى بالجامعة، حيث يمتلك المركز العديد من الأجهزة ومعامل متطورة تستخدم فى البحث العلمي، ومنها وجود معمل كامل للخلايا الشمسية يضم أحدث أجهزة قياس كفاءة الخلايا الشمسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "أبوالغيط" يكشف معلومة خطيرة عن حرب 73
» شاهد.. "سما" تدخن الشيشة: "أنا دوخت يا جدعان"
» تشكيل الإسماعيلي في مواجهة بتروجت
» بهذه الطريقة هنأت سما المصري وزير الداخلية
» شاهد.. تفاصيل اختطاف طفلة بعد ولادتها مباشرة
» أول إجراء من "نافعة" عن اتهامه بالتمويل من الإخوان
» قرار جديد لتركيا بشأن قضية "خاشقجى"
» بروتوكول تعاون بين "الداخلية والبريد" للخدمة الإلكترونية
» شاهد.. أول ظهور لـ"ميرهان حسين" بعد الحكم بحبسها
» الأنفاق تعلن موقفها من عرض يابانى لمترو الهرم
» تبادل لإطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية السورية

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • عصر

    03:07 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة