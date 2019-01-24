هيثم الحاج يكشف عن الكتاب الذي أهداه للرئيس

24 يناير 2019 - 01:47 م

كشف الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن اسم الكتاب الذي أهداه للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاحه لمعرض القاهرة للكتاب الدولي.

وقال "الحاج"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه لبني عسل وخالد أبو بكر، إنه أهدى للرئيس موسوعة وصف مصر، في نسخة مجمعة، حيث تم إصدارها هذا العام في جزء واحد لأول مرة، والنسخة التي أهدوها للرئيس هي أول نسخة تخرج من المطبعة.

وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن المعرض هذا العام يضم أكثر من 900 ألف عنوان.

وانطلقت صباح الأربعاء، 23 يناير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فعاليات دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمقره الجديد في مركز مصر للمعارض الدولية والتي تتواصل حتى 5 فبراير وتحل عليها جامعة الدول العربية كضيف شرف واختارت الراحل الدكتور ثروت عكاشة والكاتبة الكبيرة سهير القلماوي شخصيتين لهذا العام.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مشاركة 35 دولة منها 10 دول أفريقية 3 منها تشارك لأول مرة هى كينيا، غانا، نيجريا و16 دولة من آسيا و7 دول من أوروبا و2 من الأمريكتين، وقالت إن عدد دور النشر المصرية 579 منها 62 دار نشر تشارك لأول مرة و517 شاركت فى الدورات السابقة إما دور النشر الأجنبية صل عددها إلى 170 دار نشر منها 24 تشارك لأول مرة و146 شاركت فى الدورات السابقة بإجمالي عدد أجنحة 723 للعرض والبيع.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الناشرين 1274 شاملا التوكيلات وعددها 525 توكيلا بما يقرب من 800 ألف عنوان.