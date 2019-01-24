» بهذه الطريقة هنأت سما المصري وزير الداخلية

24 يناير 2019 - 01:48 م

هنأت الفنانة سما المصري وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة عبر تهنئة أرسلتها إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقالت "سما" في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": قمت بإرسال برقية تهنئة اليوم للسيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة عيد الشرطة رقمها 231718304 ونصها كالتالي: أهنئ سيادتكم والسادة الضباط وضباط الصف والجنود وجميع أفراد الشرطة البواسل بعيد الشرطة السابع والستين"..

وأضافت "المصري": نحن نعتز جميعا بالدور الوطني للشرطة المصرية ومايقدمونه من جهود للحفاظ على سلامة الوطن وفرض سيادة القانون ولن ننسي تضحيات شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ علي استقرار الوطن وسلامة أراضيه وكل عام وسيادتكم بخير...يا جماعة اللي يقدر يبعت برقيه يهنئ فيها انشالله عسكري صغير يعمل كده وكان نفسي ابعت برقيه لأرواح شهداء ثورة 25 يناير بس للأسف ماعرفتش ابعتها لمين مكانهم عند ربنا بس......25 يناير ثوره وبلاش نفتري ونضيع دم الشهداء بتوعها ونقول إنها مش ثورة حرام... واللي يقول غير كده كداب ومضلل ومابيفهمش اي حاجة...كل سنة والشرطة المصرية بخير وشعب مصر بخير بمناسبة عيد الشرطة وثوره 25 يناير.وانهالت التعليقات من النشطاء علي تدوينة المصري وجاء أبرزها:

" ربنا يخليكى لمصر"

وأضاف ناشط "شجاعة ووطنية ومسئولية وفن انتي إبداع برافو عليكي وربنا يجعل أعيادكم خير".

وغرد أخر " الله على أخلاقك يا برج العرب".