  • الخميس 24 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:01 م
بحث متقدم
ورق التواليت

بالصور.. لفظ الجلالة على ورق تواليت يثير غضب المسلمين

كمال شاروبيم

"بكلمك مبتردش".. تحرج محافظ الدقهلية على الهواء

بعد السائحتين الأوربيتين.. صدمة جديدة بالمغرب

بعد السائحتين الأوروبيتين.. صدمة جديدة بالمغرب

حقيقة سباق فنانين سوريين علي إسطوانات الغاز

حقيقة سباق فنانين سوريين على أسطوانات الغاز

الرئيس السيسي

هيثم الحاج يكشف عن الكتاب الذي أهداه للرئيس

الترات

السترات الصفراء تعلن خوض انتخابات "البرلمان الأوروبى"

المناوى

المناوى: منعت مصيبة كادت تحدث فى ثورة يناير

مصر

الجماهير تثأر لـ"الخطيب" من "آل الشيخ"

السعد

السعد: "السيسي" يكمل مسيرة عمر بن الخطاب

صورة الخبر

السعودية ومصر الأعلى عربيا إصابة بـ"السمنة"

بهذه الطريقة هنأت سما المصري وزير الداخلية

الصفحة الأخيرة

سما
سما المصري

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

اعترافات مستشار وزير التموين في "فساد رئيس القابضة"

#

وفاة عضو برلماني و"عبد العال" يعلن خلو مقعده

#

الإفراج عن 3682 سجينُا بمناسبة ذكري أكتوبر

#

"المصري": "لو اتجوزت كنت خلفت قد صلاح"

هنأت الفنانة سما المصري وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة عبر تهنئة أرسلتها إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقالت "سما" في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": قمت بإرسال برقية تهنئة اليوم للسيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة عيد الشرطة رقمها 231718304 ونصها كالتالي: أهنئ سيادتكم والسادة الضباط وضباط الصف والجنود وجميع أفراد الشرطة البواسل بعيد الشرطة السابع والستين"..

وأضافت "المصري": نحن نعتز جميعا بالدور الوطني للشرطة المصرية ومايقدمونه من جهود للحفاظ على سلامة الوطن وفرض سيادة القانون ولن ننسي تضحيات شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ علي استقرار الوطن وسلامة أراضيه وكل عام وسيادتكم بخير...يا جماعة اللي يقدر يبعت برقيه يهنئ فيها انشالله عسكري صغير يعمل كده وكان نفسي ابعت برقيه لأرواح شهداء ثورة 25 يناير بس للأسف ماعرفتش ابعتها لمين مكانهم عند ربنا بس......25 يناير ثوره وبلاش نفتري ونضيع دم الشهداء بتوعها ونقول إنها مش ثورة حرام... واللي يقول غير كده كداب ومضلل ومابيفهمش اي حاجة...كل سنة والشرطة المصرية بخير وشعب مصر بخير بمناسبة عيد الشرطة وثوره 25 يناير.وانهالت التعليقات من النشطاء علي تدوينة المصري وجاء أبرزها:

" ربنا يخليكى لمصر"

وأضاف ناشط "شجاعة ووطنية ومسئولية وفن انتي إبداع برافو عليكي وربنا يجعل أعيادكم خير".

وغرد أخر " الله على أخلاقك يا برج العرب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "أبوالغيط" يكشف معلومة خطيرة عن حرب 73
» شاهد.. "سما" تدخن الشيشة: "أنا دوخت يا جدعان"
» تشكيل الإسماعيلي في مواجهة بتروجت
» بهذه الطريقة هنأت سما المصري وزير الداخلية
» شاهد.. تفاصيل اختطاف طفلة بعد ولادتها مباشرة
» أول إجراء من "نافعة" عن اتهامه بالتمويل من الإخوان
» قرار جديد لتركيا بشأن قضية "خاشقجى"
» بروتوكول تعاون بين "الداخلية والبريد" للخدمة الإلكترونية
» شاهد.. أول ظهور لـ"ميرهان حسين" بعد الحكم بحبسها
» الأنفاق تعلن موقفها من عرض يابانى لمترو الهرم
» تبادل لإطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية السورية

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • عصر

    03:07 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة