"بكلمك مبتردش".. تحرج محافظ الدقهلية على الهواء

24 يناير 2019 - 02:31 م

نشبت مشادة حادة على الهواء بين كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية وسلوى فهيم، والدة الشهيد المقدم أحمد حسين

واتهمت والدة الشهيد، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، المحافظ بأنه يرفض مقابلتها ولم يرد على طلبها بإطلاق اسم الشهيد على شارع، كما سيتم إزالة اسم الشهيد من على مدرسة.

من جانبه، رد كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج قائلًا: "تقابلنا مرة، واسم الشهيد متواجد على المدرسة ولم تتم إزالته، ونحن حريصون على استمرار تواجده".

وتابع محافظ الدقهلية: "نتواصل مع والدة الشهيد المقدم أحمد حسين، وننفذ كل طلباتها، ولكن رغبتها في إطلاق اسم الشهيد على شارع؛ يجتاح إلى اتخاذ إجراءات كثيرة، وتغيير لرُخَص المباني، وعرضت عليها إطلاق اسم الشهيد على أي ميدان تريده".

وأضاف: "دم الشهيد غالي علينا، ونقف بجانب الشهداء، وأم الشهيد تشاور على أي ميدان، وأنا أطلَّع قرار بإطلاق اسمه عليه على الفور".

يشار إلى أن أسرة الشهيد فوجئت برفع دعوى لإزالة اللافتة من قبل مجلس أمناء المدرسة، رغم صدور قرار من محافظ الدقهلية السابق الدكتور أحمد الشعراوي؛ وذلك بحجة أن القرار بيد وزير التربية والتعليم، وليس المحافظ؛ ما أصابهم بحالة من الحزن والإحباط الشديدين.