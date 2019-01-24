بالصور.. لفظ الجلالة على ورق تواليت يثير غضب المسلمين

24 يناير 2019 - 02:32 م

سادت حالة من الغضب جموع المسلمين في بريطانيا بعد اكتشافهم أن هناك ورق تواليت محفور عليه لفظ الجلالة يُبَاع في سلسلة متاجر ماركس آند سبنسر الشهيرة !

وفي المقابل، حاولت إدارة المتجر تبرير موقفها خاصة بعد تصاعد النداءات الغاضبة المطالبة بمقاطعتها، تأكيدها أن التصميم الظاهر على المناديل هو لمجرد ورقة صبار، غير أن ذلك لم يجدِ في الأمر شيئًا، لاسيما مع توقيع أكثر من ألفي شخص على التماس يتهمون فيه سلسلة المتاجر بـ"تعمدها اهانة الدين الإسلامي".

ويأتي ذلك بعد انتشار فيديو يوضح نقشاً مكتوباً باللغة العربية للفظ الجلالة في نوعية ورق المناديل المعطر برائحة الصبار والمكون من 3 رقائق، وظهر فيه رجل يسحب لفة مناديل من علبة سعرها 2.50 إسترليني ويتفحصها فوق سقف سيارة.

وسُمَع في الفيديو صوت يحث "الأخوة والأخوات" بعدم شراء المنتج نظرًا لوجود لفظ الجلالة على كل ورق المناديل من هذا النوع. وهو الفيديو الذي أثار حالة من الغضب لاسيما بعد مشاركته على "يوتيوب" ومختلف شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعلَّق أحد مستخدمي اليوتيوب على الفيديو بقوله "اللعنة على ماركس آند سبنسر، فأنا لم أتوقع أن ينحدر لهذا المستوى المتدني من الناحية الأخلاقية، وأنا من جانبي أعلن عن تأييدي لحملة مقاطعة كافة منتجات ماركس آند سبنسر بشكل كامل".

فيما علَّق مستخدم آخر على تويتر بقوله "ليس هناك رأفة، بالتأكيد لا توجد رأفة، لما هذا كله ؟". وبينما حاولت ماركس آند سبنسر التصدي لكل هذه الانتقادات بنشرها ردها على تويتر الذي تلخص في أن التصميم الظاهر على المناديل هو لورقة صبار، وأن المنتج يباع بهذا الشكل منذ أكثر من 5 سنوات، وأنهم تأكدوا من الأمر من الموردين، فإن ذلك لم يوقف حالة الغضب المثارة ضدها، فكتبت مستخدمة تدعى سميرة أخطار على فايسبوك "الأمر مثير تماماً للاشمئزاز، وقد أشعرني وكثيرين آخرين بالضيق والحزن، وأنا عن نفسي سأقاطع كل منتجات المتجر".