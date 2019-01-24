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رانيا يوسف تصدر بيانا قاسيا ضد من يسيء إليها

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رانيا
رانيا يوسف

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بيان

رانيا يوسف

وجهت الفنانة المثيرة للجدل دائمًا رانيا يوسف، رسالة شديدة اللهجة لكل من يتعرض لها بسوء من قبل الإعلاميين أو الصحفيين.

وأذاعت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بيانا إعلاميا جديدا لها، وأغلقت تعليقات متابعيها.

ونص بيان الفنانة رانيا يوسف: "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف تتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقًا لمواد ونصوص قانون العقوبات".

وتابع البيان الإعلامي: "لن يتم الاستهانة مع أي شخص أو جهة يساعد بنشر أي مواد مسيئة وكاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونيًا"، وانتهى البيان بـ"المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف ".

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