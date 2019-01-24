» انفجار جديد يهز العاصمة السورية

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ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، الخميس، أن عبوة ناسفة انفجرت في العاصمة دمشق، في أحدث هجوم من نوعه خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في نبأ مقتضب إن العبوة  انفجرت في منطقة العدوي شمال شرق دمشق.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وكانت سوريا شهدت في الأيام الأخيرة موجة من التفجيرات التي وقعت في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ومنها العاصمة.

كما شهدت المناطق الخاضعة للفصائل الموالية لتركيا، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشطن هجمات مماثلة.

والثلاثاء، وقع انفجار في مدينة اللاذقية غربي سوريا، تبين أنه ناجم عن سيارة مفخخة.

وفي مطلع الأسبوع هزّ انفجار العاصمة دمشق، صباح الأحد، ووقع وقع قرب مقر أمني، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.


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