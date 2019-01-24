» «أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام المقاصة

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اجاى
اجاى

أمير سعد

المصريون

الاهلى

المقاصة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتى، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، بعد قليل، فى المباراة التى ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: كريم نيدفيد – محمد هانى – ياسر إبراهيم – على معلول

خط الوسط: عمرو السولية – حمدى فتحى – ناصر ماهر – رمضان صبحى – حسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجاي.


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