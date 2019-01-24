تأهب بـ"تل أبيب" تحسبًا لهجوم سوري

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وكالات

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إسرائيل

سوريا

تل ابيب

ذكرت قناة عبرية، صباح اليوم، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة "القبة الحديدية" في محيط تل أبيب.

وأفادت القناة العبرية الثانية، اليوم الخميس، أن ?الجيش الإسرائيلي? نشر بعض منصات القبة الحديدية في منطقة "جوش دان" في ?تل أبيب? ومحيطها، بسبب التوتر شمالي وجنوبي البلاد.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المجلس الوزاري الأمني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، ناقش بالأمس، التوتر على الجبهتين، الشمالية والجنوبية، وبأن نشر هذه البطاريات يعود إلى تعرض قوات الجيش الإسرائيلي لإطلاق نار على الحدود مع سوريا، الليلة الماضية، وأن قوات الجيش ردت بإطلاق النار، بدون وقوع اصابات.

وأوردت القناة العبرية أن نشر هذه المنظومة الدفاعية الإسرائيلية يعزى أيضا إلى حالة التوتر في الجبهة الجنوبية، وذلك بعد قنص ضابط إسرائيلي أمس الأول على يد قناص فلسطيني، على خط الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.

يشار إلى أن إسرائيل تلجأ إلى نشر منظومة "القبة الحديدية" كلما اشتدت حالة التوتر، خاصة في الجبهة الجنوبية.


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