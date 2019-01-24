» كأس آسيا.. اليابان تتأهل إلى نصف النهائي

24 يناير 2019 - 05:11 م

تأهل منتخب اليابان إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، بعد الفوز على نظيره فيتنام، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على ملعب آل مكتوم.

وأحرز هدف الفوز للساموراي الياباني اللاعب ريتسو دوان من ضربة جزاء في الدقيقة 57، ليتأهل اليابان لدور النصف نهائي حيث ينتظر مواجهة الفائز من مباراة إيران والصين، التي ستنطلق بعد قليل.

أعلن منتخب فيتنام عن بداية هجومية، بحثًا عن هدف مبكر يخلط فيه حسابات منافسه، ليفرض على منافسه الياباني التراجع، وشكل نجوين هوي ونجوين ترونج وكونج نجوين ودو هونج، محور بناء العمليات الهجومية لمنتخب فيتنام، حيث امتازوا بالسرعة والتناغم وعملوا على إيجاد المساحات التي تمكن نغوين كوانغ وفان دوك من تهديد مرمى جوندا حارس اليابان.

وفي الشوط الثاني، اجتهد منتخب اليابان في سبيل فرض السيطرة على المباراة، وتناقل الكرات بصورة أفضل من الشوط الأول، لتميل الأفضلية لصالحه، وعاد حكم المباراة الإماراتي محمد عبدالله لتقنية الفار لمعاينة وجود ضربة جزاء أم لا لصالح اليابان، ليقوم باحتسابها بعدما تعرض ريتسو دوان لمخالفة من مدافع فيتنام بوي تيان، لينفذها اللاعب نفسه على يمين فان لام حارس فيتنام في الدقيقة 57، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.